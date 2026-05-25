Жительнице Самарской области возобновили выплату пособия на детей

Их права полностью восстановлены

Прокуратура Самарской области помогла матери двоих детей восстановить выплату единого пособия. Его прекратили из-за технической ошибки. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Самарской области.

«Выплата пособия была прекращена ошибочно. Причиной послужила техническая ошибка», — рассказали в ведомстве.

После вмешательства надзорного органа выплату возобновили в полном объеме. Кроме того, семье перечислили 163 890 рублей за весь период необоснованного прекращения. Женщина воспитывает двоих детей 9 и 13 лет. Права семьи полностью восстановлены.

