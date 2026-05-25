В Самарской области траты на товары и услуги выросли на 5% после повышения НДС

В категориях, где НДС повысился до 22%, россияне снизили привычное количество покупок на фоне роста цен.

Стало известно, как россияне перераспределили бюджеты на фоне повышения ставки НДС. В некоторых категориях они стали снижать привычное количество покупок. Об этом говорится в исследовании СберИндекса, приуроченном к ПМЭФ-2026.

Аналитики выяснили, что в категориях, где НДС повысился до 22%, россияне снизили привычное количество покупок на фоне роста цен. При этом доля расходов в отдельных категориях все равно увеличилась – прежде всего там, где заметнее росли цены: на салоны красоты и спа, развлечения, потребление контента. Одновременно снизилась доля расходов в категориях, где цены росли менее заметно, – это товары для красоты и здоровья, строительства и ремонта.

Согласно исследованию, изменения затронули и такие базовые категории, как продукты и здоровье. Доля трат на медуслуги выросла на 0,05 п. п., цены здесь выросли на 12%. Расходы на одно посещение клиники увеличились на 20%, но визитов стало на 14% меньше. Доля расходов в продовольственных магазинах снизилась на 1,4 п. п., а продукты подорожали на 5%. Россияне стали чаще покупать их в интернете: онлайн-расходы выросли на 6,6%, а в торговых точках — только на 2,8%.

Сильнее всего траты на товары и услуги выросли в Чукотском автономном округе — на 16%. Также в лидерах по этому показателю — Республика Алтай (13%), Хабаровский край и Волгоградская область (по 12%), Ненецкий автономный округ, Еврейская автономная область, Республика Хакасия и Брянская область (по 11%). Минимальный рост — 5% — в Ивановской, Вологодской, Самарской областях и Республике Коми. В Москве и Санкт-Петербурге расходы выросли на 6% и 7% соответственно.

