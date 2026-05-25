Самарская область победила в Кубке регионов ПФО «Туриада-2026»

Мероприятие собрало более 700 участников из 14 регионов. Фото: пресс-служба спортивно-туристского лагеря ПФО «Туриада»

Подведены итоги спортивно-туристского лагеря ПФО «Туриада-2026», который прошел под патронатом полпреда президента РФ в округе Игоря Комарова. Аудитория в 2026 году стала рекордной: мероприятие собрало более 700 участников из 14 регионов. В нем также приняли участие делегации других федеральных округов и соседних стран.

В заключительный день «Туриады» прошли командные эстафеты. Самарская область заняла первое место в «Кубке регионов». Кроме того, наш регион стал лучшим в соревнованиях по спортивному туризму на пешеходных дистанциях. Также представители региона завоевали медали разного достоинства в других дисциплинах.

Помимо спортивных соревнований, «Туриада-2026» включала в себя конкурсы по развитию нравственности, творчества и практических качеств. Представители сборной Самарской области заняли третье место по разработке туристического маршрута, победили в конкурсе «Музыка сердец».

По итогам общего зачета «Туриады-2026» Самарская область заняла четвертое место. Организаторы поблагодарили всех за активную работу и теплую атмосферу, которая царила в лагере.

