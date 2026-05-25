В Самаре отключили газ в 18 домах из-за проблем с вентканалами

Всего без газа остались жители более 240 квартир

Государственная жилищная инспекция Самарской области сообщила об отключении газа в многоквартирных домах на 18 улицах Самары. Чаще всего причина — отсутствие тяги в вентканалах. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

«Газоснабжение будет восстановлено после предоставления актов о пригодности вентканалов либо после устранения нарушений в квартирах», — говорится в сообщении.

Так, по адресам на проспекте Кирова, 190 (10 квартир), улица Стара Загора, 84 (8 квартир), 101 (9 квартир), 69 (27 квартир), улица Мориса Тореза, 103 (36 квартир), улица Авроры, 201 (57 квартир), улица Буянова, 42 (1 квартира), улица Партизанская, 136 (5 квартир), улица Чернореченская, 8, корпуса 6, 7 и 8 (1, 3 и 2 квартиры соответственно), улица Молодогвардейская, 109 (1 квартира), улица Киевская, 10А (4 квартиры), улица Гагарина, 57, 59 и 61 (15, 19 и 20 квартир), улица Теннисная, 16 (17 квартир), улица Революционная, 129 (10 квартир).

Сроки восстановления разные: от 25 мая до 27 мая, а по некоторым адресам — после проверки вентканалов. Всего без газа остались жители более 240 квартир.

