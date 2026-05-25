В Самаре представят авторскую версию оперы Чайковского «Иоланта»

«Иоланта» – последняя опера русского гения, послание будущим поколениям. Фото: Самарский театр оперы и балета

18 июня в 19:00 в рамках V Музыкального фестиваля Юрия Башмета в Самарской области на сцене Самарского академического театра оперы и балета имени Д.Д. Шостаковича покажут авторскую версию оперы Петра Чайковского «Иоланта».

««Иоланта» – последняя опера русского гения, послание будущим поколениям. Наш музыкальный спектакль – это сочетание лучших фрагментов из оперы и монологов самого автора о необходимости любить, о миссии музыки в мире, наполненном шумом и хаосом. Чайковский создает шедевр на грани диалога с самим собой: «Я напишу оперу, от которой все плакать будут»», – анонсируют организаторы.

Организатором выступит гастрольно-концертное агентство «Концерты, фестивали, мастер-классы».

