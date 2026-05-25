Жителя Самары наказали за работу курьером у мошенников

Он забирал наличные у пострадавшей

Прокуратура Самары поддержала обвинение против жителя областного центра. Мужчину признали виновным в мошенничестве в особо крупном размере. Он работал курьером у телефонных аферистов. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Самарской области.

«Мужчина выполнял роль курьера. За вознаграждение в виде процентов от суммы он дважды забирал деньги у обманутой пожилой женщины», — рассказали в ведомстве.

Самарец познакомился с сообщниками через мессенджер. Он забирал наличные у пострадавшей, а затем отвозил их в обменный пункт криптовалют. 1,5 миллиона рублей мошенники выманили у пенсионерки. Суд назначил мужчине два года лишения свободы в колонии общего режима. Также суд полностью удовлетворил гражданский иск пострадавшей о возмещении ущерба.

