В Самаре вступил в силу приговор судоводителю за гибель человека на Волге

Вступил в силу приговор судоводителю, по вине которого на Волге в Самарской области погиб человек. ЧП произошло в сентябре 2025 года. В районе Шелехмети столкнулись баржа и моторная лодка. В результате один человек погиб, еще один пострадал.
Виновным признали капитана катера. Суд установил, что он не смог увести судно на безопасное расстояние, когда заметил приближающийся сухогруз. Мужчину приговорили к году принудительных работ с удержанием 10% от зарплаты.
«На основании апелляционного определения суда судоводитель признан виновным», – прокомментировала пресс-служба Центрального МСУТ СК России.
Апелляция оставила приговор без изменений, он уже вступил в силу.
