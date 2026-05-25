На трассе Самарской области М-5 «Урал» введут ограничения с 25 по 29 мая

Нужно учитывать эту информацию при планировании поездок, соблюдать скоростной режим и требования временных дорожных знаков.

В Самарской области на участках трассы М-5 «Урал» из-за работ по монтажу опоры рамной конструкции 25, 26, 28 и 29 мая введут временные ограничения на движение всех видов транспорта. Об этом сообщает ФКУ «Поволжуправтодор».

«Нужно учитывать эту информацию при планировании поездок, соблюдать скоростной режим и требования временных дорожных знаков», – рассказали в ведомстве.

Ограничения будут действовать на участке км 889+187: 25 мая с 23:05 до 23:25 и 26 мая с 03:00 до 03:20, а также на участке км 877+850: 28 мая с 23:05 до 23:25 и 29 мая с 01:00 до 01:25 по московскому времени. Напомним, легковушка сбила лося на трассе в Самарской области 25 мая.

