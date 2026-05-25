НовостиОбщество25 мая 2026 12:53

74% самарцев инвестируют или планируют начать

82% жителей Самары инвестируют через банковские вклады
Екатерина ПАВЛОВА
При выборе инструмента жители Самары прежде всего обращают внимание на уровень риска и устойчивость (44%).

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

74% работающих самарцев инвестируют или планируют это делать. Из них 12% вкладывают средства регулярно, 24% – время от времени, еще 18% интересуются темой, но пока не пробовали, а 20% намерены начать в ближайший год. Об этом сообщает Авито Работа.

«Среди самых популярных инструментов жители Самары назвали банковские вклады (82%), золото и драгметаллы (37%), облигации (31%). Акции отдельных компаний предпочитают 27% опрошенных, прямые вложения в недвижимость – 13%. Криптовалютой интересуются 9% респондентов», – рассказали аналитики сервиса.

В среднем самарцы инвестируют или собираются инвестировать 15% от ежемесячного дохода. Самый распространенный диапазон – от 5 до 10% (43%), еще 22% опрошенных готовы вкладывать от 11% до 15%.

При выборе инструмента жители Самары прежде всего обращают внимание на уровень риска и устойчивость (44%), гарантию сохранности средств (42%), потенциальную доходность (35%). Для 28% важна возможность получать промежуточный доход, для 26% – простота использования, для 21% – ликвидность, а долгосрочный потенциал роста капитала значим для 19% респондентов.

