Проезд запрещен всем видам транспорта.

В понедельник, 25 мая, в Самаре начали действовать временные ограничения движения по участку улицы Свободы. Это связано с проведением аварийных работ на водоводе диаметром 600 мм, сообщили в городской администрации.

«Будет отремонтирована сеть холодного водоснабжения в районе дома № 1 по улице Свободы. Ориентировочная дата завершения работ станет известна после земляных работ», – рассказали в пресс-службе.

Проезд запрещен всем видам транспорта, в том числе средствам индивидуальной мобильности. Ограничение действует от Первого Безымянного переулка до улицы XXII Партсъезда. Общественного транспорта там нет.

После обновления участка трубопровода планируется восстановить дорожное покрытие и благоустройство. Жителям близлежащих домов рекомендуется сделать запас холодной воды.

