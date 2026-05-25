Девять участников из Самарской области выступили в шоу «Суперниндзя. Дети»

Мне хотелось дойти до финала и показать, какие сильные люди живут в Самаре. Фото: проект «Суперниндзя. Дети»

В новом сезоне шоу «Суперниндзя. Дети» участие приняли девять юных спортсменов из Самарской области. Василий Проломов (9 лет) мечтал наконец занять первое место вместо привычных вторых, но сорвался на «скоростных шестеренках». Кристина Запевалова (14 лет) выбыла на первом же этапе – поспешила на канате и коснулась воды. Артем Чурилин (10 лет) приехал прославить родной город, но не удержался на катушке.

«Я очень люблю Самару, меня воспитал этот город. Мне хотелось дойти до финала и показать, какие сильные люди живут здесь. Злиться на трассу не стоит, я сам виноват, что выбыл», – рассказал Артем.

Кирилл Захаркин (12 лет) уверенно прошел несколько препятствий, но сорвался на «летящей стене». Тем не менее он прошел в полуфинал, где уступил сопернику несколько секунд, не пройдя в финал. Леонид Копцев (14 лет) занимается бальными танцами 10 лет, мечтал выиграть приз и свозить семью на море. Он также дошел до полуфинала, но уступил сопернику.

