В Самаре определили победителей молодежного форсайт-хакатона

Студенты продемонстрировали высокий уровень подготовки в области промышленной робототехники и цифровизации производства / Фото: пресс-служба Сбербанка

В Самаре в рамках форума «Интеллектуальные робототехнические системы и комплексы» состоялся молодежный форсайт-хакатон «Создавая робота-2030». Участниками соревнований стали 89 студентов из шести ведущих вузов региона. Организатором хакатона выступил Сбер.

Победителей определяли в пяти треках: «Роботизированное паллетирование», «Программируемые логические контроллеры», «Роботизированные производственные ячейки», «Мобильная робототехника» и «Цифровое производство». Как отметили организаторы хакатона, студенты продемонстрировали высокий уровень подготовки в области промышленной робототехники и цифровизации производства. Они уверенно работают с современным оборудованием, системами управления и инструментами имитационного моделирования.

«Мы верим в симбиоз науки и молодежи. Такие проекты, как этот хакатон, доказывают, что студенты уже сегодня способны решать реальные промышленные задачи. Это действительно важно, потому что именно за такими инициативами — будущее и нашего региона, и всей страны», — прокомментировала итоги хакатона управляющая Самарским отделением Сбербанка Наталья Красулина.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал и канал в МАХ

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал