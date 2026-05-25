В Самарской области задержали мужчину, который пытался убить свою жену

В отношении мужчины завели уголовное дело по статье за покушение на убийство.

22 мая 2026 года 46-летний житель Безенчукского района Самарской области поругался с женой на бытовой почве и ударил ее ножом в брюшную область, пытаясь убить. Однако у него это не получилось, поскольку женщина активно сопротивлялась, а родственники отвезли ее в больницу. Сейчас ее состояние стабилизировано. Об этом сообщает СУ СК по Самарской области.

«В отношении мужчины завели уголовное дело по статье за покушение на убийство. Ему избрали меру пресечения в виде заключения под стражу. Место происшествия осмотрели и назначили все необходимые первоначальные экспертизы», – рассказали в ведомстве.

Сейчас сотрудники устанавливают все обстоятельства совершенного преступления, а ГУ МВД по Самарской области оказывают оперативное сопровождение.

