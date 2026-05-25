В Самаре на 2,5 года осудили застройщика, не выплатившего 66 млн рублей налогов

Ему назначили лишение свободы с отбыванием в колонии общего режима на 2 года и 6 месяцев, увеличили штраф до 350 тысяч рублей Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Застройщик самарского жилого комплекса «Космолет» создал поддельные документы первичного учета и внес в налоговые декларации ложные сведения, благодаря чему смог уклониться от уплаты более 66 млн рублей НДС. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Самарской области.

«Мужчину признали виновным в неуплате налогов и неправомерном обороте средств платежей и приговорили к 2 годам лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима и штрафу 150 тысяч рублей. Однако защитник осужденного настаивал на том, что его вина не доказана, а прокурор Октябрьского района Самары, наоборот, согласился с квалификацией действий виновного, но попросил усилить наказание до 6 лет колонии и штрафа в 200 тысяч рублей», – рассказали в ведомстве.

Самарский областной суд, выслушав доводы участников процесса и изучив материалы уголовного дела, пришел к выводу о необходимости усиления назначенного наказания. Ему назначили лишение свободы с отбыванием в колонии общего режима на 2 года и 6 месяцев, увеличили штраф до 350 тысяч рублей и запретили заниматься деятельностью, связанной с привлечением денежных средств граждан и юридических лиц для долевого строительства многоквартирных домов и иных объектов недвижимости, на 1 год. Приговор уже вступил в законную силу.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал и канал в МАХ

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал