Жители Самарской области убрали мусор на 108 км берегов

Они прошли 108 километров берегов, где собрали более 165 кубометров мусора. Фото: Минприроды Самарской области

С апреля в Самарской области прошло 120 мероприятий в рамках Всероссийской акции «Вода России», в которых приняли участие более 4000 жителей. Они прошли 108 километров берегов, где собрали более 165 кубометров мусора, то есть более тысячи мешков. Об этом сообщает Министерство природы Самарской области.

«Уже восьмой год Самарская область участвует во Всероссийской акции, и мы видим, что число участников растет. Ключевая цель – воспитание экологической культуры. Эти мероприятия укрепляют экологическую безопасность и помогают сохранять наши водные ресурсы», – рассказал министр природных ресурсов и экологии региона Артем Ефимов.

Самыми активными среди муниципальных образований стали Самара, Ставропольский, Волжский и Кинельский районы. До ноября жителям предстоит привести в порядок 290 километров берегов – это на 55 км больше, чем в прошлом году.

