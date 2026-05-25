В Самаре на два года осудили курьера, похитившего 1,5 млн рублей

Суммарно женщина передала ему 1,5 миллиона рублей.

Житель Самары познакомился в переписке через мессенджер с неизвестными людьми и вошел в преступную группу, став курьером. Он дважды забирал деньги у пожилой женщины, которую обманули телефонные мошенники, а затем отвозил их в обменный пункт криптовалют для перечисления на счет, указанный его сообщниками. За это он получал процент от похищенной суммы. Суммарно женщина передала ему 1,5 миллиона рублей. Об этом сообщает прокуратура Самарской области.

«Суд признал мужчину виновным в мошенничестве в особо крупном размере, совершенном группой лиц по предварительному сговору. Ему назначили наказание в виде 2 лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима», – рассказали в ведомстве.

Также женщиной был подан иск о возмещении материального вреда, который суд удовлетворил.

