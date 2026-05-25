В реке Самарской области нашли утонувшего человека

Самарцам напомнили о правилах безопасности на воде.

25 мая по заявлению сотрудников полиции водолазы поисково-спасательного отряда Самарской области проводили поиски в русле реки Сок около села Старосемейкино Красноярского района. На берегу нашли личные вещи пропавшего человека. По информации МЧС, им был 70-летний мужчина.

«В ходе поисковых работ водолазы обнаружили утонувшего на глубине 4 метра и передали тело сотрудникам правоохранительных органов», – рассказали в ведомстве.

Самарцам напомнили о правилах безопасности на воде. Купаться рекомендуется при температуре воды 17–19 °С и воздуха 20–25 °С, не дольше 10–15 минут, предварительно обтерев тело. Плавать можно только в разрешенных местах, нельзя нырять в незнакомых. Детям заходить в воду можно только со взрослыми.

Важно избегать заболоченных мест и водорослей, не заплывать далеко не рассчитав силы, не купаться в нетрезвом виде и не кричать ложную тревогу. При сильном течении нужно плыть по течению к берегу. При судороге стоит лечь на спину, стараться плыть к берегу, растирая сведенные мышцы, или уколоть нужную часть тела острым предметом.

