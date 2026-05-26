Еще одни термы хотят построить в Куйбышевском районе Самары

Фото: Иван МАКЕЕВ.

Новый акватермальный комплекс хотят построить в Самаре, информация об этом содержится в перечне инвестиционных проектов. Судя по документу, территорию под комплекс уже определили, она находится в Куйбышевском районе.

Многопрофильный акватермальный центр здоровья и отдыха проходит предпроектную подготовку. В нем планируют построить гостиницу и парковку. Открытие терм позволит создать новые рабочие места.

Сейчас в Самаре работает один термальный комплекс, расположенный на Московском шоссе. Еще один планируют построить в Красноглинском районе до 2030 года.

