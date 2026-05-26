НовостиОбщество26 мая 2026 5:05

Опасную детскую площадку нашли на улице Красноармейской в Самаре

В Самаре общественники показали площадку с торчащими болтами
Александра ТАЙБАТРОВА
Общественники отмечают, что на площадке постоянно играют дети

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

На улице Красноармейской в Самаре, недалеко от музея имени Алабина, нашли опасную детскую площадку. Об этом сообщает Народный фронт Самарской области.

«На игровом комплексе отходят перила, не закреплены доски, есть места, в которых могут застрять детские пальчики», – рассказали общественники.

У качелей на площадке перетерлись тросы, а болты торчат из креплений. Общественный фронт отмечает, что рядом с площадкой находится не только музей, но и дошкольное отделение школы №12, так что сюда каждый день приходят малыши.

ОНФ Самарской области направил официальное обращение в мэрию, чтобы площадку привели в порядок.

