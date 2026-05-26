В Самаре 28 мая откроется выставка крымского художника Третьякова «Южный ветер»

Посетить выставку можно будет до 21 июня. Фото: https://vk.com/artmus_samara

28 мая в Самарском областном художественном музее откроется персональная выставка Заслуженного художника Республики Крым, уроженца Керчи Романа Третьякова «Южный ветер» (0+). Открытие пройдет в 18.00.

«Творчество Романа Третьякова - это живой и эмоциональный диалог с Крымом, его природой, светом и морской стихией», – отмечают в музее.

На экспозиции будут представлены этюды и полотна, созданные с натуры в разные времена года и суток. Посетить выставку можно будет до 21 июня, в день открытия, 28 мая, посещение будет свободным для всех.

