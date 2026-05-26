«Крылья Советов» могут попасть под трансферный бан из-за долга перед «Зенитом»

Иван Сергеев ранее перешел в московское «Динамо» Фото: Сайт ПФК "Крылья Советов".

Футбольный клуб «Крылья Советов» может попасть под трансферный бан. Все из-за долга перед «Зенитом» за трансфер Ивана Сергеева. Об этом сообщили в шоу «Коммент.Live».

В первый раз Сергеев присоединился к «Крыльям Советов» после сезона 2019/2020, когда «КС» вылетели в ФНЛ. Затем нападающий вместе с клубом попал в РПЛ, но потом перешел в «Зенит».

В сентябре 2024 года Сергеев вернулся в «Крылья Советов» из «Зенита», но через год перешел в московское «Динамо». На шоу сообщили, что «КС» еще не перевели «Зениту» 100 миллионов рублей из 360 за трансфер форварда. Самарский клуб комментариев на этот счет пока не давал.

