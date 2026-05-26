Фирма из Самары заплатит 500 тысяч рублей за предложение взятки полицейскому

Заведено дело об административном правонарушении за незаконное вознаграждение от имени юридического лица

В Самаре директор коммерческой фирмы, которая продает строительные материалы, хотел избежать административной ответственности при проведении проверки. Он попытался «договориться» с полицейским, чтобы тот завершил проверочное мероприятие, а за это предложил оказать услуги в будущем.

«Заведено дело об административном правонарушении за незаконное вознаграждение от имени юридического лица», – прокомментировала пресс-служба прокуратуры Самарской области.

Компанию в результате все-таки привлекли к ответственности - оштрафовали на 500 тысяч рублей.

