График движения судов из Самары в Рождествено и Зольное изменится с 29 мая

Речные суда начнут ходить по-новому с 29 мая и 1 июня.

В Самарской области меняется график работы речной переправы. По-новому начнут ходить суда до Рождествено, Ширяево и Зольного. Об этом сообщает Самарское речное пассажирское предприятие.

Так, с 29 мая теплоходы, которые курсируют по маршруту Самара – Рождествено, будут ходить следующим образом: ежедневные рейсы из Самары – в 6:00, 7:00, 8:00 (с заходом на Проран), 9:00 (П), 10:00 (П), 11:00, 12:00 (П), 13:00, 14:00 (П), 15:00, 16:00 (П), 17:00, 18:00 (П), 19:00 (П), 20:00 (П), 21:00; ежедневные рейсы из Рождествено – 6:00, 7:00 (П), 8:00, 9:00 (П), 10:00, 11:00 (П), 12:00, 13:00 (П), 14:00, 15:00 (П), 16:00, 17:00 (П), 18:00 (П), 19:00 (П), 20:00 (П), 21:00. Такое расписание будет действовать по 6 сентября 2026 года.

С 29 мая также изменится график движения теплоходов по маршруту Самара – Зольное. Ежедневно суда будут делать по два рейса из Самары: в 8:30 и 18:30. Из Зольного ежедневно суда будут отправляться в 5:00. С понедельника по четверг будет выполняться рейс в 14:00, с пятницы по субботу – в 15:00. По такому графику суда будут курсировать до конца лета.

С 1 июня по-новому начнет работать переправа Самара – Ширяево. Ежедневно суда будут отправляться в 7:30 от речного вокзала Самары и в 12:00 от поляны им. Фрунзе. Из Ширяево рейсы запланированы в 10:15 (до поляны им. Фрунзе) и 18:00. Ожидается, что в таком режиме теплоходы будут ходить по 31 августа 2026 года.

