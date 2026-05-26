Самарца отправили в колонию строгого режима на 9 лет за призывы к терроризму

Приговор уже вступил в законную силу

В Самаре сотрудники ФСБ вычислили местного жителя 2000 года рождения, который не раз размещал в соцсетях материалы, оправдывающие деятельность запрещенной организации. На мужчину завели уголовное дело о публичных призывах к терроризму и его пропаганду.

«Решением Центрального окружного военного суда фигурант признан виновным по инкриминируемой ему статье», – прокомментировала пресс-служба ФСБ Самарской области.

Самарца приговорили к девяти годам колонии строгого режима. Приговор уже вступил в законную силу.

С начала 2026 года в Самарской области завели восемь уголовных дел о публичных призывах к терроризму. Шесть человек осудили по этой статье, они получили штрафы или отправились в колонии.

