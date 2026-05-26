25 и 26 мая предусмотрены технические дни. Фото: Самарская набережная

В Самаре опубликовали расписание сеансов бесплатного кинотеатра под открытым небом «Филин» на набережной с 25 по 31 мая. Об этом сообщили в официальном сообществе Самарской набережной.

25 и 26 мая фильмы и мультики показывать не будут, так как это технические дни. В среду, 27 мая, можно будет посмотреть «Чучело» (18.00 – 20.10), «На гребне волны» (20.20 – 22.20). В четверг, 28 мая, покажут «Пограничники. Своя земля» (18.00 – 18.30), «Выйти замуж за капитана» (18.40 – 20.10), «Однажды в Вегасе» (20.20 – 22.00).

В пятницу, 29 мая, запланированы к показу «Кукольный дом» (17.30 – 17.50), «Трое в лодке, не считая собаки» (18.00 – 20.05), «Одержимость» (20.15 – 22.00). В субботу, 30 мая, зрители увидят на экране «Мы из джаза» (16.30 – 18.00), «Семь ужинов» (18.10 – 19.40), «1+1» (19.50 – 21.50).

В воскресенье, 31 мая, покажут: «Как Иванушка-дурачок за чудом ходил» (17.00 – 18.30), «Игрушка» (18.40 – 20.15), «По щучьему велению» (20.20 - 22.15). В День защиты детей, 1 июня, в расписании стоят «Гора Самоцветов» (17.00 – 18.45), «Добро пожаловать, или посторонним вход воспрещен» (19.00 -20.10), «Не одна дома» (20.20 – 21.40).

