Самарскому авторитету, обвиняемому в убийстве начальника Тамбовского РОВД, продлили арест

Андрея Королева задержали по подозрению в убийстве Валерия Джураева в январе 2026 года.

Ленинский районный суд Тамбова продлил меру пресечения почетному президенту федерации бокса Самарской области Андрею Королеву. Он останется в СИЗО еще на три месяца – до августа 2026 года, пишет oboz.info.

Андрея Королева обвиняют в участии в заказном убийстве начальника Тамбовского РОВД Валерия Джураева. Полковника расстреляли при выходе из больницы в 2000 году. Долгое время преступление оставалось нераскрытым. Недавно стало известно, что в деле нашли след самарской ОПГ.

По предварительным данным, речь идет о банде «Боксеры», которая некогда считалась одной из самых влиятельных самарских ОПГ. Под ее контролем были крупные посреднические фирмы по торговле нефтью, часть оптовых рынков и автобизнес. Считается, что лидером этой группировки был Андрей Королев, также известный как Король.

По данным следствия, к убийству начальника Тамбовского РОВД причастны как минимум четыре человека. Двоих подозреваемых задержали в январе 2026 года. Один из них – Андрей Королев, имя второго пока неизвестно.

