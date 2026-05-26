Губернатор Самарской области и гендиректор ФРТ обсудили проекты развития региона

В Самарской области ведется системная работа по реализации инфраструктурных проектов. Фото: Фонд развития территорий

Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев провел рабочую встречу с генеральным директором Фонда развития территорий Василием Купызиным. Речь шла о проектах развития региона, механизме КРТ и модернизации жилищно-коммунальной инфраструктуры.

«Благодаря федеральным инструментам мы реализуем масштабные проекты, которые еще несколько лет назад казались трудноосуществимыми. Такая поддержка позволяет нам системно обновлять ЖКХ, модернизировать транспорт и создавать условия для роста экономики», - сказал глава региона.

По словам руководителя ФРТ, в Самарской области ведется системная работа по реализации инфраструктурных проектов и социально-экономическому развитию. Фонд сопровождает в регионе десятки проектов по нескольким программам.

В апреле была одобрена заявка на финансирование нового этапа программы расселения аварийного жилищного фонда по нацпроекту «Инфраструктура для жизни». Благодаря этому будут улучшены жилищные условия более 3 тысяч человек.

