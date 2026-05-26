В Тольятти прошел историко-патриотический квест по улицам героев войны

Участники квеста возложили цветы к горельефу Ульяне Громовой / Фото: АО "ТОАЗ"

В Комсомольском районе Тольятти состоялась историко-патриотическая игра «По дорогам памяти». Ее организовал совет молодежи «Тольяттиазота». Участниками квеста стали заводчане с семьями, студенты химико-технологического колледжа и старшеклассники гимназии № 35.

Мероприятие охватило улицы города, которые были названы в честь Героев Великой Отечественной войны и участников легендарной подпольной организации «Молодая гвардия». В маршрут квеста вошли улицы Матросова, Космодемьянской, Чайкиной, Кошевого, Тюленина и Шевцовой.

В рамках игры участникам нужно было пешком пройти весь маршрут и выполнить тематические задания на логику, внимательность и умение работать в команде. В основу вопросов легли реальные истории и переписки фронтовиков.

Завершилось мероприятие возложением цветов к горельефу Ульяне Громовой. Победителям и призерам квеста вручили подарки от химпредприятия.

«Мероприятие стало очередным напоминанием, как важно поддерживать память о великом этапе нашего прошлого и о героях, благодаря которым мы живем и развиваемся. Такие проекты помогают молодежи ощущать связь времен и гордиться подвигом прадедов не только по учебникам, но и через живые истории и личное участие», - сказал лидер совета молодежи АО «ТОАЗ» Константин Агафонов.

Подобный квест провели в Тольятти впервые. Не исключено, что мероприятие станет ежегодной традицией.

