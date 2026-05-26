Мошенники стали обманывать самарцев с помощью поддельных свиданий

Самарцам присылают ссылки, которые ведут на мошеннические сайты

Мошенники все чаще используют для обмана схему с поддельными свиданиями, с которой сталкиваются и самарцы. Чаще всего, человек знакомится с девушкой на сайте знакомств или на специальном сервисе.

Через некоторое время новая знакомая предлагает куда-то сходить вместе и присылает ссылку на сайт, где можно купить билеты. Другой вариант: интернет-знакомая пишет, что купила билет на вечер, к примеру, в театр. Место рядом с ней, якобы, еще свободно, и мужчине присылают ссылку, чтобы приобрести билет.

На самом деле такие ссылку ведут на мошеннические ресурсы, после перехода на которые человек теряет деньги. В среднем по такой схеме теряют по 6300 рублей, а за три месяца у россиян похитили около 94 миллионов рублей, пишет РИА Новости.

Самарцам напоминают, что не стоит переходить по незнакомым ссылкам, особенно если их присылают незнакомцы. Билеты нужно покупать только на официальных ресурсах.

