Треть самарцев путешествует более одного раза в год

Среди направлений для отдыха лидируют поездки к морю.

Стало известно, как часто путешествуют жители Самары. Опрос, проведенный Авито Путешествия, показал, что в среднем самарцы совершают по две поездки в год.

Согласно исследованию, 2-3 раза в год отправляются в путешествие 21% респондентов, 26% – один раз, четверть – еще реже. При этом мужчины ездят в отпуск чаще женщин – 21% против 19%.

Большинство респондентов – 40% – заранее продумывают маршрут, жилье и билеты. Среди таких больше молодежи 18-24 лет. Полностью спонтанный отдых выбирают 15% опрошенных. Чаще всего это люди 65+. Также сейчас набирает популярность «гибкий план» – маршрут задан заранее, но есть возможность его поменять по ходу поездки.

В основном самарцы предпочитают смешанный формат отдыха – активность и расслабление. Таких оказалось 36%. Спокойный отдых выбирают 30% опрошенных. Среди популярных направлений: поездки к морю – 34%, городской туризм – 15% и загородный отдых – 13%.

