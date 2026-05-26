Самарский арбитраж покидает судья, которую просил проверить Хинштейн

Татьяна Матюхина, судья арбитражного суда Самарской области, подала заявление о прекращении своих полномочий. Этот вопрос значится в предварительной повестке заседания квалификационной коллегии судей Самарской области на 29 мая.

В свое время судью Матюхину просил проверить экс-депутат Госдумы РФ Александр Хинштейн после массового отравления жителей нескольких регионов напитком «Мистер сидр». Выяснилось, что производителя смертельного напитка Анара Гусейнова привлекали к административной ответственности.

Предпринимателю грозил штраф, но в итоге судья арбитражного суда лишь вынесла предупреждение. Такое же решение было принято по делам еще нескольких торговцев контрафактным алкоголем, но они все отделались предупреждением. Правда, потом 11-й арбитражный апелляционный суд изменил наказание на штраф.

Напомним, что приговор по делу об отравлении «Мистером сидром» вынесли в сентябре 2025 года. Гусейнова приговорили к девяти годам колонии общего режима, а Артема Айрапетяна, который поставил отравленный метанол, к восьми годам лишения свободы.

