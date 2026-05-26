Во вторник, 26 мая, в Самаре на Южном шоссе произошло ЧП с участием большегруза. Огонь охватил «КАМАЗ», транспортное средство тушат сотрудники МЧС. Об этом сообщают самарские новостные паблики в соцсетях.
Судя по опубликованному видео, на месте происшествия уже работают пожарные. Большегруз загорелся на Южном мосту. Его продолжают активно тушить. Причины возгорания пока неизвестны. Их предстоит установить специалистам.
Видео: «ЕЩЕ Самара»
Официально в ГУ МЧС по Самарской области пожар пока никак не комментировали. Судя по картам, из-за ЧП образовалась огромная пробка на Южном шоссе. Она тянется от «Амбара» до Южного моста в сторону города. Автомобилисты жалуются в соцсетях на то, что все движение встало.
