На месте происшествия уже работают пожарные. Фото: скриншот видео

Во вторник, 26 мая, в Самаре на Южном шоссе произошло ЧП с участием большегруза. Огонь охватил «КАМАЗ», транспортное средство тушат сотрудники МЧС. Об этом сообщают самарские новостные паблики в соцсетях.

Судя по опубликованному видео, на месте происшествия уже работают пожарные. Большегруз загорелся на Южном мосту. Его продолжают активно тушить. Причины возгорания пока неизвестны. Их предстоит установить специалистам.

Видео: «ЕЩЕ Самара» «КАМАЗ» полыхает на Южном шоссе в Самаре 26 мая

Официально в ГУ МЧС по Самарской области пожар пока никак не комментировали. Судя по картам, из-за ЧП образовалась огромная пробка на Южном шоссе. Она тянется от «Амбара» до Южного моста в сторону города. Автомобилисты жалуются в соцсетях на то, что все движение встало.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал и канал в МАХ

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал