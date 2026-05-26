Инициативы по развитию Дальнего Востока и Арктики внесут в народную программу

Во Владивостоке прошел шестой отчетно-программный форум.

Во Владивостоке прошел шестой отчетно-программный форум «Единой России» «Есть результат!». На нем обсудили развитие регионов, в том числе Дальнего Востока и Арктики.

«Нам важны идеи, которые звучат здесь, потому что это особая территория с огромными возможностями и с задачами, которые требуют нестандартных, точных решений», – сказал секретарь генсовета партии Владимир Якушев.

В России сейчас собирают предложения в народную программу, уже было предложено около 1,5 миллионов инициатив. В программу предложили включить предложения по развитию Дальнего Востока Арктики.

Для развития этих территорий уже сделано много: созданы территория опережающего развития, особая экономическая зона, принято решение о разработке мастер-планов городов. Новые инициативы касаются благоустройства общественных территорий, единых стандартов градостроительства, создания научных центров и т.д. Итоговая программа будет состоять из двух частей: предвыборных планов и основополагающих ориентиров. Рамку документа представят в июне, а народную программу – в августе.

