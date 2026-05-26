Единые учебники по физике, химии и биологии могут поступить в школы в 2027 году

В России создадут единые учебники для школьников.

В российских школах появятся единые учебники по физике, химии и биологии. Ожидается, что они поступят в учебные заведения уже через год. Об этом сообщил президент РАН Геннадий Красников.

По словам Геннадия Красникова, единые учебники для старшеклассников по физике, химии и биологии появятся в школах в сентябре 2027 года. Остальные учебники – в сентябре 2028-го. Работа по созданию единых учебников и пособий уже стартовала. Как пишет BFM Кубань, для этого были сформированы авторские коллективы с участием членов академии РАН.

Прежде чем попасть в школы, новые учебники ждет большой путь: экспертиза тематических отделений, рассмотрение на междисциплинарном совете, оценка ведущими учеными в области детской медицины и психологии. После прохождения всех этих этапов, как рассказал Геннадий Красников, начнется апробация, в том числе в базовых школах РАН.

