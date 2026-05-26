Наказанному за сбыт наркотиков мужчине отказали в УДО в Тольятти

Мужчина отбывает срок в колонии строгого режима Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Тольятти суд отказал местному жителю, наказанному за преступления в сфере незаконного оборота наркотиков, в условно-досрочном освобождении. Мужчина отбывает срок в колонии строгого режима. Решение приняли с учетом позиции надзорного ведомства, сообщает прокуратура Самарской области.

«В период отбывания наказания мужчина допускал нарушения установленного порядка и привлекался к дисциплинарной ответственности», — отметили в надзорном ведомстве.

Ранее суд признал его виновным в сбыте наркотиков в крупном размере и незаконном хранении запрещенных веществ. В декабре 2021 года в лесу в Тольятти он нашел свертки с наркотиком и позже продал их знакомому. Кроме того, он приобрел вещество для личного употребления, после чего его задержали сотрудники правоохранительных органов.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал и канал в МАХ

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал