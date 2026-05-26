После паводка в Самаре приводят в порядок спортивную площадку на пляже

Спортивная площадка освободилась от воды раньше других зон Фото: администрация Самары.

В Самаре после паводка приводят в порядок самую большую спортивную площадку на пляже в районе Ленинградского спуска, об этом рассказали в мэрии. Ее площадь составляет около 2000 квадратных метров. Любители спорта уже тренируются на площадке.

«Спортивная площадка освободилась от воды раньше других зон, поэтому мы оперативно приводим ее в порядок, учитывая высокий спрос среди жителей», – сказал глава Самары Иван Носков.

На всех пляжах Самары идет второй этап очистки пляжей, их готовят к завозу песка и установке оборудования. После паводка с пляжей уже вывезли более 945 тонн мусора, а саму уборку в этом году начали раньше обычного.

После того, как уберут все 162 тысячи квадратных метров пляжей, на них завезут 29,5 тонн песка, а затем установят около 1400 единиц оборудования.

