Жителя Самарской области будут судить за убийство приятеля топором

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА.

В августе 2025 года житель Сызранского района Самарской области пьяным пришел в гости к своему приятелю в село Старая Рачейка. Они начали ссориться, и в этот момент гость схватил топор и не менее двух раз ударил хозяина дома по голове. Потерпевшего госпитализировали, но через два дня он скончался в больнице от полученных травм. Об этом сообщает прокуратура Самарской области.

«Суд признал мужчину виновным в умышленном убийстве и назначил наказание в виде 9 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима», – рассказали в надзорном ведомстве.

Приговор пока не вступил в законную силу и может быть обжалован.

