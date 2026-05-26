Волжане закупаются портативными колонками для отдыха за городом

Продажи умных колонок с начала дачного сезона выросли в Поволжье на 16% / Фото: предоставлено пресс-службой ПАО "МегаФон"

С наступлением теплого сезона жители страны стали на 30% активнее покупать портативную электронику для поездок за город и отдыха на природе. За первые две недели мая только в регионах Поволжья продажи умных часов и переносных музыкальных колонок выросли на 25% и 16% соответственно относительно того же периода апреля, выяснили аналитики на основе данных продаж интернет-магазина и объединенной розничной сети МегаФона и Yota.

Согласно исследованию, одними из главных портативных гаджетов начала дачного сезона у волжан стали умные колонки (+16%) и беспроводные наушники (+41%). Также они часто выбирают универсальные внешние аккумуляторы емкостью от 6 000 до 11 000 мАч. Продажи этих устройств увеличились на 25%.

Отдельный интерес, по данным аналитиков, пользователи проявили к устройствам для умного дома — их стали покупать в 3,5 раза активнее. Вместе с этим в разгар сезона поездок за город также вырос спрос на смарт-часы для детей (+20%). Исследование показало, что особой популярностью в Поволжье в мае пользовались планшеты — их приобретали на 40% активнее.

«Далеко не все воспринимают отдых на даче или пикник на природе как повод для цифрового детокса. Большинству покупателей важно иметь доступ к привычным сервисам, музыке и фильмам, где бы они ни находились. Мы видим растущий спрос на портативные устройства», — отметил директор департамента по стратегии и развитию продаж МегаФона Вадим Зимин.

По данным аналитиков, наиболее активные покупатели техники для поездок за город живут в Москве и Подмосковье, Санкт Петербурге и Краснодарском крае. Кроме того, в топ-10 вошли Башкирия, Екатеринбург, Самарская и Нижегородская области, а также Татарстан, Ханты-Мансийский автономный округ и Красноярский край.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал и канал в МАХ

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал