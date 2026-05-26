Житель Тольятти украл из магазина алкоголь

Безработного мужчину задержали на одной из улиц города и изъяли у него часть похищенного. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В начале мая ночью неизвестный украл с прилавка одного из магазинов Тольятти алкоголь, после чего его представитель обратился в полицию. Сотрудники осмотрели зал, изъяли записи с камер и обнаружили на поверхностях следы пальцев рук. Об этом сообщает ГУ МВД по Самарской области.

«Проверив базу данных, сотрудники установили совпадение с отпечатками ранее судимого за имущественные преступления 33-летнего жителя Тольятти. Безработного мужчину задержали на одной из улиц города и изъяли у него часть похищенного. Он признал вину», – рассказали в надзорном ведомстве.

В отношении мужчины завели уголовное дело по статье за кражу. Его подозревают в совершении других преступлений, их продолжают устанавливать. Похищенное имущество вернули владельцам.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал и канал в МАХ

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал