В Самарской области мотоцикл Enduro съехал в кювет и опрокинулся

Фото: ГУ МВД России по Самарской области.
25 мая в 18:30 39-летний мужчина на мотоцикле Enduro ехал по полю в Кошкинском районе Самарской области. Пересекая автодорогу «Орловка – Березки» он съехал в кювет и опрокинулся. Об этом сообщает ГУ МВД по Самарской области.
«Водителя мотоцикла доставили в медицинское учреждение», – рассказали в пресс-службе ведомства.
Сейчас сотрудники полиции выясняют все обстоятельства произошедшего.
