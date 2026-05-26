ДТП на самокатах, отравления и травматизм на ЖД: в Самаре обсудили детскую безопасность летом

Особое внимание эксперты уделили ДТП с участием детей, травматизму на железной дороге и объектах энергоинфраструктуры.

26 мая в самарских школах был последний учебный день и прошли торжественные линейки. Завтра у детей начинаются летние каникулы.

В медиацентре «Комсомольской правды» в Самаре состоялся круглый стол, приуроченный ко Дню защиты детей и окончанию учебного года. Тема встречи - «Совместная ответственность: как школа, семья и общество обеспечивают безопасность детей на каникулах».

Экспертами выступили уполномоченный по правам ребенка в Самарской области Юлия Николаева, представители самарского областного центра по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма, ГИБДД, Куйбышевской железной дороги, АО «Самарская сетевая компания» и городского департамента здравоохранения.

Представители ведомств сошлись во мнении, что главные риски связаны с тем, что школьники во время каникул предоставлены сами себе и их досуг не организован. Это чаще всего становится причиной роста статистики несчастных случаев с детьми.

Особое внимание эксперты уделили росту ДТП с участием детей, в частности, с использованием электросамокатов и моноколес.

Отдельно участники разобрали правила поведения на железной дороге. За последние месяцы на Куйбышевской ЖД зафиксировали случаи травматизма подростков, один из них - из-за съемки ролика на путях. Рассказали эксперты и о правилах предосторожности на объектах энергоинфраструктуры. Опоры ЛЭП и трансформаторные подстанции нередко становятся причиной травматизма у детей.

На круглом столе медики дали практические рекомендации: что обязательно должно быть в детской аптечке для поездки на природу - от пластыря до антигистаминных средств, и как действовать при укусе клеща или тепловом ударе.