Компания из Самарской области задолжала сотрудникам 2,15 млн рублей

В Самарской области сотрудникам одной из компаний три месяца, с августа по сентябрь 2025 года, не выплачивали зарплату и другие положенные выплаты. В Клявлинский районный суд поступили 18 исков в интересах сотрудников ООО «МСК».
«Заочными решениями суда с ответчика взыскана задолженность по заработной плате в размере более 2 155 000 рублей», – сообщила объединенная пресс-служба судов Самарской области.
Кроме того, суд частично поддержал требования прокурора о взыскании морального вреда в пользу сотрудников компании. Ранее имущество компании арестовали, с ним запретили совершать регистрационные действия.
Решение еще не вступило в законную силу.
