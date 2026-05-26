Компания из Самарской области задолжала сотрудникам 2,15 млн рублей

Суд частично поддержал требования прокурора о взыскании морального вреда в пользу сотрудников компании Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Самарской области сотрудникам одной из компаний три месяца, с августа по сентябрь 2025 года, не выплачивали зарплату и другие положенные выплаты. В Клявлинский районный суд поступили 18 исков в интересах сотрудников ООО «МСК».

«Заочными решениями суда с ответчика взыскана задолженность по заработной плате в размере более 2 155 000 рублей», – сообщила объединенная пресс-служба судов Самарской области.

Кроме того, суд частично поддержал требования прокурора о взыскании морального вреда в пользу сотрудников компании. Ранее имущество компании арестовали, с ним запретили совершать регистрационные действия.

Решение еще не вступило в законную силу.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал и канал в МАХ

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал