В Самарской области КамАЗ врезался в тягач на трассе М-5

Водитель КамАЗа не выбрал безопасную скорость Фото: ГУ МВД по Самарской области

В Самарской области 64-летний водитель КамАЗа врезался в стоящий грузовой тягач на 1170 км трассы М-5 «Урал». Авария произошла в Камышлинском районе в 16:45 на участке дороги в сторону Уфы. В результате пострадал 51-летний мужчина, который находился за рулем тягача. Его доставили в больницу. Об этом сообщили в ГУ МВД по Самарской области.

«Водитель КамАЗа не выбрал безопасную скорость и не справился с управлением», — уточнили в ведомстве.

По данным полиции, тягач JH6 с полуприцепом Cargoline остановился из-за дорожных работ. В этот момент в него врезался двигавшийся сзади грузовик. По факту происшествия проводится проверка.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал и канал в МАХ

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал