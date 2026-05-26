Число жалоб от горожан в соцсетях снизилось в Самаре на 40%

На Самару приходится около 30% всех обращений, которые отрабатывают органы власти региона.

С начала 2026 года жители Самары направили более 62 тысяч обращений в адрес органов МСУ. Число жалоб от горожан в соцсетях снизилось на 40%. Такие данные приводит Центр управления регионом Самарской области.

«Все обращения, поступающие через ПОС «Госуслуги. Решаем вместе» и на мои личные страницы в ВК и ОК, стараемся оперативно отрабатывать. Сам лично отвечаю на обращения в свободное от основной работы время и контролирую предоставление ответов от структурных подразделений администрации города», - сказал глава Самары Иван Носков.

Чаще всего через систему «Инцидент Менеджмент» от самарцев поступали обращения, которые касались ремонта дорог и внутриквартальных проездов, уборки снега, работы транспорта и дорожного движения.

По словам руководителя ЦУР Самарской области Екатерины Сидоровой, на Самару приходится около 30% всех обращений, которые отрабатывают органы власти региона. В соцсетях представлены все департаменты и администрации районов Самары. Они оперативно дают обратную связь в госпабликах.

