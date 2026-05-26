В Самарской области 1721 человек пострадал от укуса клещей

По состоянию на 18 мая из 1361 проверенного клеща антиген вируса клещевого энцефалита обнаружили только у одного насекомого.

С начала эпидемического сезона в Самарской области зарегистрировали 1721 пострадавшего от укуса клеща, из них 530 – дети. По состоянию на 18 мая из 1361 проверенного клеща антиген вируса клещевого энцефалита обнаружили только у одного насекомого, а возбудитель боррелиоза – у 152, что составляет 11,1%. Об этом сообщает управление Роспотребнадзора по Самарской области.

«Лабораторное исследование клещей на зараженность вирусом клещевого энцефалита и боррелиями организовано в ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области». Ситуация остается на контроле управления», – рассказали в ведомстве.

Напомним, для защиты от клещей нужно использовать репелленты для обработки верхней одежды, стараться избегать высокой травы и кустов, а также не носить одежду, под которую может залезть насекомое. Во время нахождения на улице рекомендуется регулярно осматривать себя и близких. Если клещ присосался, стоит сразу обратиться в лечебное учреждение.

