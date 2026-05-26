Иван Носков посетил последние звонки в самарских школах № 41 и 168

Иван Носков пожелал выпускникам успешно сдать экзамены и поступить в выбранный вуз. Фото: администрация Самары.

Во вторник, 26 мая 2026 года, в учебных заведениях Самары отгремели последние звонки. Торжественные мероприятия в школах № 41 и 168 посетил глава города Иван Носков.

«В школу № 168 пришел вместе с ее выпускником — Героем России Михаилом Тамбовцевым. Ребята показали нам школьный музей, посвященный героям СССР и выпускникам-героям спецоперации. Интересно, что очень много героев СВО заканчивали в разные годы именно эту школу», — написал мэр в своем канале в МАХ.

В этом году в Самаре из 11-х классов выпускаются почти 4,5 тысячи учеников. Впереди у них – сдача ЕГЭ. Глава Самары пожелал всем выпускникам успешно сдать экзамены и поступить в выбранный вуз. Также Иван Носков выразил слова благодарности педагогам и родителям ребят.

