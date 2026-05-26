В Самаре прозвучали последние звонки

Мэр города Иван Носков побывал на праздничных мероприятиях в школах №168 и №41 «Гармония». Фото: Иван Носков

Сегодня для тысяч школьников прозвенел последний звонок. В этом году 11 класс заканчивают почти 4,5 тысячи учеников Самары. Мэр города Иван Носков побывал на праздничных мероприятиях в школах №168 и №41 «Гармония».

«Кажется, что последний звонок ежегодно проходит по одному сценарию: торжественные выпускники, взволнованные родители и педагоги, с легкой грустью вновь выпускающие в большую жизнь своих повзрослевших учеников. Но сколько бы раз я ни бывал в школах на последнем звонке, я всегда как будто ненадолго возвращаюсь в свою юность и снова переживаю и легкую грусть, и волнение, и искреннюю радость», – написал глава Самары в мессенджере МАКС.

Он выразил особую благодарность за поддержку, душевную теплоту, мудрость и безграничное терпение педагогам, родителям, бабушкам, дедушкам и опекунам учащихся, а также пожелал ребятам успешной сдачи грядущих экзаменов и поступления в выбранные вузы.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал и канал в МАХ

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал