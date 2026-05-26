Дан старт Всероссийскому агродиктанту в Самарской области

До 30 мая любой желающий может написать диктант

В Самарской области на базе аграрного университета в Усть-Кинельском прошел старт Второго Всероссийского агродиктанта. На главной очной площадке региона собрались более 350 человек. Участники за 40 минут ответили на 30 вопросов об истории земледелия, животноводстве, современных технологиях и продовольственной безопасности.

«Количество участников по сравнению с прошлым годом выросло на 15–20 процентов. Интерес к теме продовольственной безопасности заметно увеличился», — отметил Николай Сомов, координатор партпроекта «Российское село», председатель профильного комитета регионального парламента.

В акции приняли участие студенты и преподаватели вуза, специалисты АПК, представители банка и молодые аграрии. В регионе работают 155 площадок, а до 30 мая любой желающий может написать диктант онлайн на портале агродиктант.рф. Среди участников разыграют призы, главный — поездка в Калмыкию.

Организаторами выступают партийный проект «Российское село» партии «Единая Россия» совместно с Россельхозбанком при поддержке Минсельхоза РФ.

