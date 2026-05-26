Стартовал конкурс по ИИ для детей и молодежи AI Challenge

Ребята смогут испытать свои силы в разработке автономных универсальных ИИ-агентов / Фото: предоставлено пресс-службой Сбербанка

Ко Дню защиты детей стартовал ежегодный международный конкурс по искусственному интеллекту для детей и молодежи AI Challenge. Он поможет ребятам из России и других стран погрузиться в мир искусственного интеллекта и прокачать свои навыки на реальных задачах технологического бизнеса. Конкурс будет интересен и начинающим, и тем, кто уже хорошо разбирается в ИИ, сообщает пресс-служба Сбербанка.

Ребята смогут испытать свои силы в разработке автономных универсальных ИИ-агентов для информационной безопасности, систем автоматического восстановления изображений, решений для обработки обращений граждан и выявления скрытых ИИ-манипуляций с изображениями и многих других актуальных задачах. Участники будут соревноваться в трех категориях: «Начинающие», «Школьники» и «Студенты». Пройдет конкурс в три этапа: квалификация (индивидуальные испытания), основной этап (решение задач) и финал (более сложные задачи).

«AI Challenge объединяет талантливых и целеустремленных ребят, которые будут создавать новые технологии и продукты, менять целые индустрии. Каждый год мы усложняем задачи конкурса — и каждый раз участники с ними прекрасно справляются. На реальных бизнес-кейсах школьники и студенты очень быстро растут как профессионалы, получают знания и навыки для работы в ведущих технологических компаниях», — сказал первый зампред правления Сбербанка Александр Ведяхин.

Сильнейших участников наградят на международной конференции «Путешествие в мир ИИ» в Москве.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал и канал в МАХ

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал