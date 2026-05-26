В Самарской области ожидается шквалистый ветер и сильный дождь 27 мая

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП
В Самарской области 27 мая ожидаются гроза, шквалистый ветер с порывами до 15–20 м/с, возможен град и сильный дождь ночью. В регионе объявлен желтый уровень опасности. Об этом сообщили в Приволжском УГМС.
«По возможности оставайтесь в зданиях, не укрывайтесь под деревьями и рядом с рекламными конструкциями, не подходите к оборванным проводам», — сообщают ГУ МЧС по Самарской области.
Жителям советуют машины парковать вдали от деревьев и неустойчивых объектов. Водителей просят соблюдать дистанцию и скоростной режим. В экстренных случаях необходимо звонить по телефону 112.
