РекламаПодписка
НовостиОбщество26 мая 2026 13:33

В Самарской области ожидается шквалистый ветер и сильный дождь 27 мая

В Самарской области объявлен желтый уровень опасности из-за грозы и града 27 мая
Елизавета ЖИРНОВА
В случаях ЧС необходимо звонить 112

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Самарской области 27 мая ожидаются гроза, шквалистый ветер с порывами до 15–20 м/с, возможен град и сильный дождь ночью. В регионе объявлен желтый уровень опасности. Об этом сообщили в Приволжском УГМС.

«По возможности оставайтесь в зданиях, не укрывайтесь под деревьями и рядом с рекламными конструкциями, не подходите к оборванным проводам», — сообщают ГУ МЧС по Самарской области.

Жителям советуют машины парковать вдали от деревьев и неустойчивых объектов. Водителей просят соблюдать дистанцию и скоростной режим. В экстренных случаях необходимо звонить по телефону 112.

